Фармацевтический гигант сворачивает деятельность в РФ

Вторая по величине в мире транснациональная фармацевтическая корпорация Novartis ограничивает свою работу в РФ из-за вторжения российских войск в Украину. Об этом говорится в пресс-релизе Novartis, сообщает Укринформ.

«Novartis осуждает (российскую – ред.) войну в Украине. Этот неспровоцированный акт насилия наносит вред невинным людям и противоречит нашей миссии улучшать здоровье людей во всем мире» , – заявили в компании.

В Novartis добавили, что ввели комплекс мер, который включает приостановку капитальных инвестиций, рекламы в СМИ и других промоуслуг в России. Также компания приостанавливает начало новых клинических испытаний и зачисление новых участников в имеющиеся исследования.

Отмечается, что фармацевтический гигант за последние несколько дней получил более 600 тыс. упаковок антибиотиков, обезболивающих, сердечно-сосудистых и онкологических средств, чтобы обеспечить поставки для тех, кто надеется на эти лекарства в Украине и в приграничных районах, где люди ищут убежище.

Novartis также пожертвовала 3 млн долл. благотворительным организациям, которые поддерживают беженцев и перемещенных лиц в Украине и приграничных странах.