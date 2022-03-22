Арестович рассказал о последнем ударе по россиянам в Чернобаевке

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал подробности о двух ударах 22 марта по аэропорту Чернобаевка Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику, сообщает Новое время.

Как написал Арестович в Facebook, ночью российские войска из района аэродрома начали производить залпы Смерчами по Николаеву. В районе 01:30 ВСУ попали четко в боекомплект Смерча, и детонацией повредило или уничтожило остальные пусковые установки.

Однако на этом удары по Чернобаевке не закончились, отмечает он.

"Днем они произвели пуск ракеты ПВО. Ракета пошла вверх, перевернулась и упала вниз точно на скопление техники. Начался пожар" , — сообщил Арестович, а также в шутку обратился к украинским ведьмам и ведуньям.

"Девочки, во-первых, так держать. Во-вторых, к Лысой горе у вас теперь добавилось новое место для фестивалей" , — написал советник главы ОПУ.

Ранее воздушное командование Восток сообщило, что ВСУ в восьмой раз ударили по Чернобаевке.