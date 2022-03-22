Горсовет: над Мариуполем сбит вражеский самолет

Над Мариуполем, в районе бассейна Нептун, украинские защитники сбили самолет российских захватчиков.﻿ Об этом заявил Мариупольский городской совет, сообщает Укринформ.

«Сегодня есть и хорошие новости! В 16:45 в районе бассейна Нептун наши защитники сбили один из самолетов российских оккупантов, который в последние недели уничтожал наш город. Так будет с каждым врагом! С каждым, кто посягнул на нашу свободу, наш город!» , - говорится в Телеграм-сообщении.

Как сообщалось ранее, российские войска спровоцировали в Мариуполе ужасную гуманитарную катастрофу. Захватчики бомбят безоружных жителей, блокируют гуманитарную помощь.

По данным заместителя командира полка "Азов", в Мариуполе бомбы российских захватчиков падают каждые десять минут. Кроме танков и артиллерии, город обстреливают российские десантные корабли.

Командир полка «Азов» заявил, что в Мариуполе количество жертв среди мирного населения увеличивается ежедневно, и в настоящее время составляет более трех тысяч человек.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук проинформировала 21 марта, что из осажденного Мариуполя смогли выехать 45 тысяч человек.