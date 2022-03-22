В больницах Киева возобновили плановые операции

В Киеве возобновляется проведение плановых операций в случаях, когда они позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента.﻿ Об этом информировала Киевская городская государственная администрация, сообщает Укринформ.

"Приказом Минздрава Украины №507 от 20 марта внесены изменения в предыдущий приказ, которым временно прекращались плановые госпитализации на период военных действий" , - говорится в заявлении﻿ ведомства.

По словам директора Департамента здравоохранения Киева Валентины Гинзбург, "в ситуациях, когда неэкстренные операции позволяют избежать тяжелых последствий для здоровья пациента, плановые госпитализации в столице будут проводиться безотказно".

В частности, учреждения здравоохранения могут выполнять плановые госпитализации для оперативных вмешательств в случаях, если не заняты более 50% коечного фонда хирургического профиля.

Как сказала Гинзбург, в условиях военного положения, очевидно, необходимо иметь резерв коек для оказания помощи раненым и тем, у кого без врачебного вмешательства просто нет шансов выжить. Но есть категория пациентов, для которых оперативное вмешательство прямо сейчас, возможно, не является жизненно необходимым, однако промедление может привести к критическому ухудшению здоровья.

“Например, это офтальмологические операции, в том числе по замене хрусталиков, операции на сердце, замена сустав ﻿ ов. Люди болеют сегодня и каждый день они страдают все больше. Вовремя проведенное плановое оперативное вмешательство увеличивает шансы сохранения здоровья и дальнейшую полноценную жизнь. Поэтому должно быть выполнено, если наличие свободных коек и свободных рук врачей это позволяет" , - убеждена Гинзбург.

Она объяснила, что человек, который нуждается в госпитализации по подобным причинам, может обратиться к своему семейному врачу или профильному специалисту районного Консультативно-диагностического центра.

Специалист, учитывая состояние пациента, сделает вывод о необходимости пребывания в стационаре и предоставит соответствующее направление.

Также Гинзбург напомнила, что расходные материалы для ряда оперативных вмешательств закупаются за счет городского бюджета, поэтому для киевлян являются бесплатными.