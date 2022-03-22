Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о продолжающемся российском вторжении в Украину, сообщает Деловая столица.

"Провел переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах Россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, в первую очередь в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно", — написал президент Украины в Twitter.

Ранее,16 марта, глава МИД Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали следующие шаги по применению дополнительных санкций против России, а также обсудили пути усиления практической поддержки Оттавой Киева.

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