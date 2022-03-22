Зеленский обсудил с Трюдо гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский поговорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о продолжающемся российском вторжении в Украину, сообщает Деловая столица.

"Провел переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо. Сообщил о последних обстрелах Россией гражданской инфраструктуры, гуманитарной катастрофе, в первую очередь в Мариуполе. Обсудили мирный процесс, важность действенных гарантий безопасности для Украины. Лидерство Канады в поддержке Украины важно" , — написал президент Украины в Twitter.

Провів перемовини з Прем'єр-міністром ???????? @JustinTrudeau. Повідомив про останні обстріли Росією цивільної інфраструктури, гуманітарну катастрофу, насамперед у Маріуполі. Обговорили мирний процес, важливість дієвих безпекових гарантій для ????????. Лідерство ???????? у підтримці ???????? важливе! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 22, 2022

Ранее,16 марта, глава МИД Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Канады Мелани Жоли скоординировали следующие шаги по применению дополнительных санкций против России, а также обсудили пути усиления практической поддержки Оттавой Киева.