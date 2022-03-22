ВСУ: под Николаевом сбита вражеская крылатая ракета

В Николаевской области украинские десантники сбили российскую крылатую ракету, которая могла упасть на Кропивницкий.﻿ Об этом заявила 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ, сообщает Новое время.

"Украинские десантники во время боевого дежурства, подразделение ПВО, в небе над селом в Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК „Игла“ уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого. Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила ( что несла в себе ракета-убийца), упали на мирный город" , — говорится в сообщении в Facebook.

Подчеркивается, что высокобюджетная российская крылатая ракета уничтожена, а значит, враг — Россия и ее армия — стали еще беднее (что ускорит крах путинского режима).

Украинские защитники точным выстрелом из ПЗРК в очередной раз продемонстрировали врагу, что не нужно идти на нашу землю, залетать в наше небо и заходить в наше море, подытожили в бригаде ВСУ.