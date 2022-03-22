Оператор рынка электроэнергии отметил активизацию бизнеса в Украине

"Оператор рынка" наблюдает положительную динамику увеличения объемов торгов электроэнергией, что может говорить о постепенном возобновлении работы украинского бизнеса.﻿ Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Экономическая правда.

На торгах на рынке "на сутки вперед" в Объединенной энергосистеме Украины за последнюю неделю реализовалось более 32 тыс. МВт-ч в день. За предыдущие 7 дней (с 10 по 16 марта) объем суточных торгов на РСВ составлял менее 30 тыс. МВт-ч.