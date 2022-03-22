ОВА: из-за ракетных ударов уничтожена ж/д станция в Павлограде
В Павлограде Днепропетровской области в результате ракетных ударов уничтожена железнодорожная станция. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает Укринформ.
"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция "Павлоград-2". Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек", - говорится в Телеграм-сообщении.
Движение через станцию остановлено на неопределенное время.