ОВА: из-за ракетных ударов уничтожена ж/д станция в Павлограде

В Павлограде Днепропетровской области в результате ракетных ударов уничтожена железнодорожная станция.﻿ Об этом заявил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, сообщает Укринформ.

"Ракетные удары в Павлограде. Уничтожена железнодорожная станция "Павлоград-2". Разрушено железнодорожное полотно и рельсы. Сошли с рельсов 15 грузовых вагонов. Погиб один человек" , - говорится в Телеграм-сообщении.

Движение через станцию ​​остановлено на неопределенное время.