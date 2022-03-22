Siemens приостановил поставки "Сапсанов" в РФ

Немецкий концерн Siemens уведомил Российскую железную дорогу (РЖД) о приостановлении контракта на покупку высокоскоростных электропоездов "Сапсан".﻿ Об этом заявил глава правления РЖД Олег Белозеров, сообщает Экономическая правда.

Как пишет "Новая газета", по его словам, переговоры с Siemens велись "до последнего момента", и компания "искала варианты продления действия". При этом договор по обслуживанию поездов остается в силе.

Белозеров отметил, что в прошлом году РЖД приобрела три новых поезда "Сапсан", которым еще предстоит пройти сертификацию.

"Мы считаем, что независимо от того, как будет складываться ситуация, мы к лету постараемся до Санкт-Петербургского форума запустить новый подвижной состав" , - добавил он.

"Сапсаны" - мы предполагаем, будут ходить. Если будут возникать какие-то нюансы, значит, соответственно, запчасти будем дорабатывать, будем искать варианты, как это будет работать" , - резюмировал Белозеров.

О том, что Siemens продолжит техобслуживание поездов "Сапсан" и "Ласточка", компания сообщала на прошлой неделе. При этом в начале марта концерн приостановил инвестиции в новый бизнес в России.