ВСУ: на Слобожанском направлении ПВО сбила два самолета РФ
Силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении. Об этом заявило Воздушное командование "Схід", сообщает Украинская правда.
"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении", - информировал "Схід".
Указано, что силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора.