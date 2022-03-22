ВСУ: на Слобожанском направлении ПВО сбила два самолета РФ

Силы противовоздушной обороны уничтожили три воздушных цели на Слобожанском направлении.﻿﻿ Об этом заявило Воздушное командование "Схід", сообщает Украинская правда.

"Подразделениями, находящимися в оперативном подчинении одной из зенитных ракетных частей Днепропетровщины, сегодня уничтожены три воздушных цели на Слобожанском направлении" , - информировал "Схід".

Указано, что силами ПВО сбит вражеский беспилотник и два боевых самолета страны агрессора.