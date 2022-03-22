В Украине подсчитали масштабы разрушений от войны

Почти за месяц войны российские войска разрушили в Украине тысячи зданий. Такие данные предоставила общественная организация Ukrainian Legal Advisory Group (ULAG), сообщает Корреспондент.

По их подсчетам, в Украине уже разрушен полностью или частично как минимум 4431 жилой дом, 548 учебных заведений, 135 медицинских учреждений и восемь заведений культуры и искусства.

В организации напомнили, что разрушение гражданской инфраструктуры вооруженными силами РФ могут нарушать нормы международного гуманитарного права и квалифицироваться как тяжкие преступления по Женевским Конвенциям и Римскому Уставу.

По предварительной оценке, многие из таких атак на гражданские объекты являются обширными, неизбирательными, умышленными или безрассудными, а также не являются "необходимостью в условиях войны".

Больше всего от войны пострадал Мариуполь. В результате обстрелов город разрушен практически на 90%, не осталось ни одного дома и здания без повреждений.