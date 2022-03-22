Anonymous слили в сеть базу данных Nestle

Хакерская группа Anonymous взломала базу данных крупнейшего в мире производителя продуктов питания Nestle из-за нежелания уходить с российского рынка. Об этом хакеры заявили в соцсетях, сообщает Корреспондент.

"Anonymous слил базу данных крупнейшей пищевой компании в мире Nestlе. Утечка 10 ГБ данных электронной почты, паролей бизнес-клиентов Nestlе" , - говорится в заявлении в Twitter.

Накануне Anonymous предупредили компании, работающие до сих пор в России, и дали 48 часов на выход из РФ.