МВД: оккупанты обстреляли детскую больницу Северодонецка
В Северодонецке, Луганская область, российские оккупанты обстреляли детскую больницу. Об этом заявило МВД Украины, сообщает Корреспондент.
"В Северодонецке оккупанты открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Спасатели ГСЧС Украины оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых - это врачи", - информирует МВД.
Ранее в Броварах территория завода попала под артобстрел. Один из снарядов повредил семь автобусов и хозяйственные постройки на территории предприятия.