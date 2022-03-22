МВД: оккупанты обстреляли детскую больницу Северодонецка

В Северодонецке, Луганская область, российские оккупанты обстреляли детскую больницу. Об этом заявило МВД Украины, сообщает Корреспондент.

"В Северодонецке оккупанты открыли огонь по детской больнице. В результате чего произошло возгорание крыши. Спасатели ГСЧС Украины оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых - это врачи" , - информирует﻿ МВД.

Ранее в Броварах территория завода попала под артобстрел. Один из снарядов повредил семь автобусов и хозяйственные постройки на территории предприятия.