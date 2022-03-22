Кулеба и Трасс обсудили позиции касательно РФ

В контексте продолжающейся российской агрессии в Украине министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил со своей британской коллегой Лиз Трасс﻿. Об этом говорится в заявлении Кулебы, сообщает Деловая столица.

"Позвонил моей британской коллеге и другу Лиз Трасс. Украина и Великобритания согласовали позиции в преддверии предстоящего саммита G7 в Брюсселе. Мы согласились с тем, что не должно быть никаких колебаний, когда речь идет о введении новых жестких санкций против России, чтобы остановить ее смертоносную военную машину" , — написал украинский министр в Twitter﻿.

Ранее, 20 марта, премьер-министр Британии Борис Джонсон пообещал президенту Владимиру Зеленскому, что Лондон будет отстаивать интересы Киева на саммитах НАТО и стран Великой Семерки, которые пройдут на этой неделе.