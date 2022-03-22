СNN: в Пентагоне считают, что ВСУ могут отвоевать захваченные территории

ВСУ «способны и хотят» отвоевать те украинские территории, которые российские оккупанты захватили за недавний период. Об этом рассказал неназванный высокопоставленный представитель минобороны США в комментарии СNN, сообщает Новое время.

Чиновник привел примеры, как украинцы борятся за возвращение Херсона, а также оттесняли российские силы с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.

США не могут сказать, являются ли эти действия частью «большого оперативного плана» украинцев или нет, добавил источник, назвав украинскую оборону «проворной».

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 300 своих солдат.