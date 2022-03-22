МВД призывает украинцев пока не возвращаться в брошенные дома
В Министерстве внутренних дел призвали тех граждан, которые покинули свои дома, но хотят вернуться, сохранять спокойствие и избегать поспешного возвращения в свои покинутые здания. Об этом проинформировал в эфире украинских телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Укринформ.
«Я хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к брошенным зданиям, поскольку там может ожидать, среди прочего, брошенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки, и тому подобное, что глаз рядового гражданина, не подготовленный, может не заметить», – проинформировал он.
Енин призвал украинцев подождать возвращения власти и соответствующей зачистки того или иного населенного пункта, среди прочего, силами Нацполиции, и соответственно зеленого света со стороны официальных властей, в том числе и ГСЧС.
«Только после того мы можем говорить о возвращении в дома за самыми нужными вещами, одеждой и т.д.», – уточнил он.