МВД призывает украинцев пока не возвращаться в брошенные дома

В Министерстве внутренних дел призвали тех граждан, которые покинули свои дома, но хотят вернуться, сохранять спокойствие и избегать поспешного возвращения в свои покинутые здания. Об этом проинформировал в эфире украинских телеканалов первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщает Укринформ.

«Я хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения к брошенным зданиям, поскольку там может ожидать, среди прочего, брошенное оружие, боеприпасы, соответствующее минирование, мины-растяжки, и тому подобное, что глаз рядового гражданина, не подготовленный, может не заметить» , – проинформировал он.

Енин призвал украинцев подождать возвращения власти и соответствующей зачистки того или иного населенного пункта, среди прочего, силами Нацполиции, и соответственно зеленого света со стороны официальных властей, в том числе и ГСЧС.