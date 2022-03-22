Беларусь обвинила украинских дипломатов в шпионаже

Комитет государственной безопасности Беларуси заявил, что восемь из 19 дипломатов посольства Украины являются кадровыми сотрудниками спецслужб.﻿ Об этом заявил замначальника следственного управления КГБ Беларуси Константин Бычек, сообщает Новое время.

Как передает БелТА, он уточнил, что речь идет о таких людях: советник Юрий Пасик, первый секретарь Сергей Винник, первый секретарь Виталий Онофрийчук, первый секретарь Роман Степанов, консул, первый секретарь Илья Звенигородский, военный атташе Александр Болюта, помощник военного атташе Сергей Кацуба, официальный представитель ГПС Украины при посольстве Дмитрий Шмелев.

В КГБ Беларуси заявили, что сотрудники украинского посольства осуществляли «агентурную разведку» и пытались сформировать сеть информаторов из числа граждан Беларуси, а также лично «собирали разведывательную информацию, в том числе в отношении белорусских военных объектов».