Президент Европарламента допустила рост числа беженцев из Украины

Европейцы проявили свои лучшие черты, когда открыли свои дома и сердца для миллионов беженцев из Украины, но ЕС и правительства стран-членов должны учесть ситуацию и подготовиться на случай, если поток людей, спасающихся от путинских обстрелов, продолжит расти.﻿ Об этом сегодня в Берлине во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявила президент Европейского парламента Роберта Мецола, сообщает Укринформ.

«На сегодня уже 3,5 миллиона украинцев были вынуждены покинуть страну. Это самое большое движение людей со времен Второй мировой войны. Они, преимущественно женщины и дети, принимаются в сообществах обычными гражданами, которых также поддерживают органы местной власти в Польше, Словакии, Румынии, Молдове, здесь, в Германии, и по всему континенту. Европейцы открывают свои дома и сердца для таких же европейцев, и это действительно лучшее европейское качество» , - сказала президент Европарламента.

Она отметила, что это беспрецедентное время требует беспрецедентных ответов. Именно поэтому страны-члены должны быть готовы нарастить свою помощь для беженцев из Украины.

«Эту тему мы будем обсуждать во время следующего Европейского совета (24-25 марта – ред.), в частности, Директиву временной защиты. Это хороший старт. Но мы должны организоваться, чтобы иметь возможность преодолевать ситуацию, если больше людей будут спасаться у нас от неизбирательных путинских обстрелов» , - отметила Мецола.

Она подчеркнула, что война в Украине, ничем не оправданное российское вторжение, изменила все: Путин разрушил мир в Европе, что было невозможно представить еще несколько недель назад. В ответ Европейский Союз действовал быстро и жестко. Против страны агрессора были приняты беспрецедентные и масштабные санкции. При этом Европа все еще может сделать больше, чтобы показать Путину и его олигархам, что эта война обойдется им самой высокой ценой.