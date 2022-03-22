Французский нефтяной гигант приостанавливает работу в РФ

Французская многонациональная нефтегазовая компания TotalEnergies приняла решение о постепенном сворачивании своей деятельности в России из-за ее агрессии против Украины. Об этом говорится в пресс-релизе компании, сообщает Укринформ.

«TotalEnergies инициировала постепенное приостановление своей деятельности в России, гарантируя безопасность своим работникам на местах» , - заявили в компании.

Также TotalEnergies не будет инвестировать в развитие проектов России.

Кроме этого, нефтяной гигант больше не будет заключать и не продлевать контракты на закупку российской нефти и нефтепродуктов, чтобы как можно быстрее и не позднее конца 2022 года прекратить все закупки российской нефти и нефтепродуктов.