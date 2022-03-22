ОВА: враги обстреляли ракетами населенный пункт Одесщины

В Одесской области российские оккупанты выпустили 5 ракет по одному населенному пункту, пострадавших нет.﻿﻿ Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, сообщает Украинская правда.

Глава ОВА не назвал населенный пункт, чтобы не распространять информацию о целях ударов врага.

Он добавил, что россияне прибегают к атакам с воздуха из-за неудач операций на суше, в частности в соседней Николаевской области.

Марченко подчеркнул, что в соцсетях враг распространяет много фейков для осуществления информационно-психологических операций.