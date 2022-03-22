Bild: в партии Шольца исключили нормализацию отношений с Путиным

Сопредседатель СДПГ, правящей партии Германии, Ларс Клингбайль исключил нормализацию отношений с российским диктатором Владимиром Путиным после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает Новое время.

«Чего я не вижу, так это того, что в какой-то момент мы снова будем сидеть за одним столом с Владимиром Путиным в нормальных отношениях. Это время прошло!» , — заявил он в комментарии Bild.

Клингбайль добавил, что экономические санкции против РФ, поставки оружия для Украины и отказ от российских энергоносителей сильно ударят по Путину, который не ожидали единой реакции Запада.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что нормализация отношений с главой Кремля после вторжения РФ в Украину, к чему прибег Запад в 2014 году после оккупации Крыма, стало бы той же ошибкой.