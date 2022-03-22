США не наблюдают поставок китайского оружия в Россию

Администрация президента США не наблюдает поставок китайского оружия в Россию и продолжает внимательно следить за действиями Китая. Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время брифинга, сообщает Новое время.

Салливан напомнил, что президент Джо Байден провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем 18 марта.

"Я не могу делать прогнозы на будущее. Что я могу вам сказать, так это то, что после разговора президента с Си мы не видели поставки военной техники Китаем России, но, конечно, мы внимательно следим за этим" , — сказал Салливан.

Он добавил, что США будут продолжать следить за позицией и действиями Китая.

"Президент разъяснил председателю Си значение и последствия любого такого предоставления оружия, и они очень хорошо это понимают" , — сказал Салливан.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.