Песков назвал условие, при котором РФ применит ядерное оружие

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил единственное условие, при котором Россия решится применить ядерное оружие, сообщает Новое время.

Как пишет Коммерсантъ, в Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.

"Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию" , — заявил Песков.

При этом в Пентагоне считают, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.