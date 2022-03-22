В ОП ожидают переговоров главы Китая с Зеленским

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется на телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и украинского лидера Владимира Зеленского﻿. Об этом Ермак заявил, выступая перед Королевским институтом международных отношений Chatham House в Великобритании, сообщает Деловая столица.

"Ведущие страны Запада и Востока должны найти общий язык по противодействию России. Китай является одним из таких мировых лидеров. Киев надеется, что Пекин сможет сыграть более заметную роль в прекращении этой войны. Мы с нетерпением ждем разговора Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским" , — сказал глава президентского офиса.

Напомним, по данным американских СМИ, Соединенные Штаты внимательно следят за действиями Китая по отношению к РФ в контексте войны в Украине. Пока американские высокопоставленные чиновники констатируют – признаков военной помощи Москве со стороны Пекина – нет.