Зеленский примет участие в саммите G7 и ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 и Евросоюза, который состоится 24 марта. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров в эфире телемарафона, сообщает Корреспондент.

"Как минимум - в формате обращения. Не исключено и полноценное участие (в видеорежиме)" , - отметил Никифоров.

По его словам, основными темами для обсуждения со стороны украинского президента будет прекращение военных преступлений России в Украине путем закрытия неба и возможность предоставления ПВО и авиации.

"Форматы НАТО и система безопасности ООН не работают. В приоритете украинской власти поиск новых. Как вариант - U-24 или участие совместном экспедиционном корпусе" , - добавил пресс-секретарь.

Также Никифоров подчеркнул, что членство Украины в ЕС - это одна из гарантий безопасности. В большей степени экономической, а не военной.