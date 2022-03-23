НБУ лишил права голоса еще двух акционеров Альфа-банка

Национальный банк в понедельник признал деловую репутацию двух акционеров Альфа-банка Германа Хана и Алексея Кузьмичева небезупречной и заблокировал их право голоса как акционеров в украинской "дочке", сообщает Экономическая правда.

Оба - российские миллиардеры и соучредители российской Alfa Group и LetterOne вместе с Михаилом Фридманом. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Хан владеет 20,9659% уставного капитала Альфа-банка через владение доли в люксембургской Эй-Би-Эйч Холдингс СА и Эй-Би-Эйч Юкрейн Лимитед.

Кузмичев владеет 16,3239% долей украинской "дочки", также через эти компании.

Временный запрет права голоса предусматривает запрет акционеру банка голосовать на общем собрании участников банка и каким-либо образом участвовать в управлении банком.

Теперь Альфа-банк в Украине должен подать на рассмотрение Нацбанка кандидатуры доверенных лиц, которым будет передано право голоса по акциям. Регулятор проведет оценку деловой репутации такого лица согласно требованиям законодательства.

По данным НБУ, таким образом Альфа-банк остается с тремя акционерами: итальянской группой UniCredit (9,9%), The Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%) и еще один бизнес-партнер Фридмана по LetterOne Андрей Косогов ( 3,6716%).

Напоминаем: Национальный банк признал акционеров украинского Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена потерявшими безупречную деловую репутацию и лишил их права голоса в банке.

Евросоюз решил применить санкции против Фридмана и Авена из-за агрессии РФ против Украины. В начале марта в пресс-службе банка сообщили, что это решение не повлияет на операционную деятельность Альфа-банка.

Впоследствии там заявили, что Фридман и Авен передадут свои доли в банке украинским лицам, которых согласует НБУ.