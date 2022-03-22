ВСУ: РФ уже потеряла в Украине военных больше чем в Афганистане

Потери России за 26 дней с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили потери советской армии в Афганистане в 1979—1989 годах. Об этом свидетельствуют данные информагентства Минобороны Украины АрміяInform, сообщает Новое время.

На инфографике указано, что официальные потери личного состава советской армии составили 15 051 человек, а потери россиян в Украине, по данным Генштаба ВСУ, — около 15 300.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович 22 марта сообщил, что, по предварительным данным, украинские силы сбили 100-й российский самолет над Мариуполем, еще два вражеских самолета было сбито над Днепропетровской областью.

Накануне Арестович заявлял, что ВСУ уже уничтожили четыре российские армии из десяти.