США анонсировали новые санкциии против РФ

Соединенные Штаты и другие западные страны намерены в четверг объявить о новых санкциях против России з военное вторжение в Украину.﻿ Об этом заявил советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Европейская правда.

"Я не собираюсь опережать объявление, которое будет распространено совместно с нашими союзниками в четверг, когда у президента будет возможность поговорить с ними в это время, будет еще один пакет санкций" , — цитирует CNN слова Салливана.

"Что я скажу, так это то, что один из ключевых элементов будет сосредоточен не только на добавлении новых санкций, но и на обеспечении того, чтобы были предприняты совместные усилия для пресечения уклонения от санкций, любых попыток любой страны помочь России подорвать, ослабить или обойти санкции" , — добавил он.

Салливан отметил, что будут добавлены новые фигуранты, но "большая часть касается эффективного правоприменения, применения уроков, которые мы извлекли из других обстоятельств, когда мы фактически ввели санкции против стран".

Байден собирается присоединиться к мировым лидерам на внеочередном саммите НАТО в четверг в Брюсселе, а также будет присутствовать на встрече G7 и Европейского совета.