Песков заявил, что Путин не планировал блицкриг в Украине

Россия не планировала вторжение в Украину в формате блиц-крига. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью CNN, сообщает Корреспондент.

"Специальная военная операция в Украине идет четко в соответствии с заранее установленными планами и задачами, никто с самого начала не думал, что операция займет пару дней" , - сказал Песков.

Также пресс-секретарь заявил, что "специальная военная операция" - это официальный эвфемизм Кремля для обозначения вторжения России в Украину