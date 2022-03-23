Оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле

Россияне незаконно завладели новейшей лабораторией стоимостью 6 миллионов евро, расположенной в зоне отчуждения, сообщает Новое время.

Об этом в Facebook сообщило Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Российские захватчики разграбили и уничтожили новейшую Центральную аналитическую лабораторию в Чернобыле — уникальный комплекс с мощными аналитическими возможностями, который может предоставлять услуги на любом этапе обращения с РАО, от кондиционирования до захоронения, а также на стадии исследований и разработки технологий" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что проект был реализован в 2015 году благодаря Инструменту ЕС по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Он был направлен на усовершенствование инфраструктуры по обращению с радиоактивными отходами.

В лаборатории было около 100 единиц современного ценного аналитического оборудования, аналогов которому нет в Европе.

Кроме того, на ее базе хранились высокоактивные пробы и образцы радионуклидов, которые сейчас находятся в руках врага.