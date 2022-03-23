Один из крупнейших французских банков останавливает деятельность в РФ

В России перестал работать еще один крупный банк, сообщает Сегодня.

Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole объявил о приостановке своей деятельности в России. До этого было приостановлено только новое финансирование российских компаний и вся коммерческая деятельность на территории страны-агрессора.

Об этом говорится на официальном сайте Crédit Agricole.

Подробности

"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели" , — говорится в сообщении.

Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в РФ насчитывает 170 российских сотрудников. Она не занимается розничными банковскими операциями. В прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн. евро.

Кроме того, в Crédit Agricole высказались о своей политике по отношению к Украине, отметив "свою солидарность с первого дня конфликта".