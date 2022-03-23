Один из крупнейших французских банков останавливает деятельность в РФ
В России перестал работать еще один крупный банк, сообщает Сегодня.
Один из крупнейших французских банков Crédit Agricole объявил о приостановке своей деятельности в России. До этого было приостановлено только новое финансирование российских компаний и вся коммерческая деятельность на территории страны-агрессора.
Об этом говорится на официальном сайте Crédit Agricole.
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"Группа связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели", — говорится в сообщении.
Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в РФ насчитывает 170 российских сотрудников. Она не занимается розничными банковскими операциями. В прошлом году получила чистую прибыль в размере 3,7 млн. евро.
Кроме того, в Crédit Agricole высказались о своей политике по отношению к Украине, отметив
"свою солидарность с первого дня конфликта".
"Акция солидарности в первую очередь посвящена населению Украины и ее украинским сотрудникам, пострадавшим от войны. Приоритетом Группы с начала войны было обеспечить безопасность и предоставить оборудование и финансовую поддержку 2400 украинским сотрудникам Crédit Agricole: они все еще находятся на территории, они по-прежнему мобилизованы для обеспечения продолжения основной банковской деятельности. Создан резервный фонд солидарности для поддержки наших сотрудников, пострадавших от войны в полную силу", — говорится в заявлении банка.