Еврокомиссия: война в Украине грозит миру продовольственной катастрофой

Развязанная Россией война в Украине грозит продовольственной безопасности во всем мире, сообщает Украинская правда.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен на Европейском гуманитарном форуме.

"Последствия агрессии президента России Владимира Путина против Украины выходят далеко за пределы Европы… Поскольку гуманитарные потребности уже достигли рекордно высокого уровня, развязанная Кремлем война угрожает продовольственной безопасности во всем мире".

Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС к 2024 году выделит 2,5 миллиарда евро на решение проблемы нехватки продовольствия в мире. Это поможет регионам, наиболее пострадавшим от отсутствия продовольственной безопасности. Также ЕС примет специальные меры по увеличению производства продуктов питания в Европе.