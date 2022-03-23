В Запорожской области оккупанты силой проникают в дома мирных жителей

Российские оккупанты проникают в дома мирных жителей в Токмаке и Бурчаке Запорожской области, проводят обыски и запугивают людей, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Командование южной группировки войск.

"В ночь с 21 на 22 марта на территории Михайловской ОТГ Васильевского района в селе Бурчак подразделения Росгвардии во взаимодействии с сотрудниками ФСБ проникли в дома почти всех гражданских жителей" , — говорится в сообщении.

Отмечено, что захватчики проводили обыски, проверяли и переписывали количество охотничьего оружия и патронов к нему, а также собирали данные о людях, проживающих в домах.

«Обыски проводились с физическим давлением, запугиванием граждан путем осуществления выстрелов в воздух. Во время обысков оккупанты искали лицо на букву Ф, больше не каких данных при местных жителях лица не озвучивали» — сообщили в пресс-службе .

Подобные обыски в таком же составе проводятся в городе Токмак Пологовского района.