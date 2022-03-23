NYT: Россия вывела большинство своих вертолетов из Чернобаевки

Россия вывела большую часть своих вертолетов с аэродрома в Чернобаевке возле Херсона, сообщает Украинская правда.

Об этом говорят спутниковые изображения Planet Labs.

Отмечается, что это может быть красноречивым признаком российских военных неудач на юге Украины.

NYT отмечает, что контроль над Херсоном необходим для доминирования на юге в целом.

Украинские войска восемь раз разгромили российских военных в Чернобаевке. Президент Владимир Зеленский сказал, что Чернобаевка войдет в историю войн.