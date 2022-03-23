"Укрзализныця" обнародовала график эвакуационных рейсов на 23 марта

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительных эвакуационных рейсов на 23 марта, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Киев, вокзал Дарница:

8:00 — Интерсити+ Киев — Львов;

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков:

8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов,

11:30 — №209/210 Харьков — Ивано-Франковск,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр:

20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

13:00 — №279/278 Краматорск — Львов;

16:00 — №285/284 Краматорск — Львов.

Дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте https://uz-vezemo.com.