Пентагон: Украинские войска частично переходят в наступление

По информации Пентагона, Украина не только сообразительно обороняется, но и на отдельных участках переходит в наступление, сообщает Новое время.

Высокопоставленный представитель Пентагона в ходе брифинга заявил, что украинцы не только оборонялись в местах, которые считали правильными для обороны, но и прилагают усилия, чтобы «вернуть территории, занятые сейчас российскими войсками.

"Что я могу сказать, так это то, что мы видели, если это правда, это, безусловно, часть усилий, которые мы наблюдали за попытками Украины в последнее время, несколько дней… Попытки вернуть территории, которые захватили россияне, как упоминали Херсон" , — отметил чиновник.

В Пентагоне обратили внимание, что оккупанты благодаря эффективному отражению украинцев вынуждены перестраиваться в районе Николаева.