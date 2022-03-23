В Пентагоне отреагировали на "ядерные" заявления пресс-секретаря Путина

В Пентагоне назвали опасной риторику Москвы по использованию ядерного оружия, сообщает Европейская правда.

"Это не так, как должно действовать ответственное ядерное государство", - сказал представитель Пентагона Джон Кирби .

При этом Кирби подчеркнул, что должностные лица Пентагона "не видят ничего, что бы подтолкнуло нас к выводу, что нам нужно изменить нашу позицию стратегического сдерживания".

"Мы контролируем все лучше", – добавил он .

Как сообщалось, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина признал, что Россия еще не достигла ни одной из своих военных целей в Украине, и отказался отрицать, что Москва может прибегнуть к использованию ядерного оружия.

На вопрос, при каких условиях Путин использует ядерный потенциал России, Песков ответил:

"Если это экзистенциальная угроза нашей стране, то может быть".