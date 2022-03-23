NaTemat: над посольством России в Варшаве заметили дым

В сети распространили фото российского посольства в Варшаве, над которым поднимается дым, сообщает Европейская правда.

"Из посольства России в Варшаве идет дым. Ходят слухи, что российские дипломаты сжигают документы, как и в Киеве, перед вторжением", - сообщила редакция ресурса Open Source Intelligence Monitor .

"Это не значит, что Россия готовится к вторжению в Польшу, но это может быть сигналом о том, что российские дипломаты почему готовятся покинуть столицу", - отмечают в редакции .

Отмечается, что другие фотографии посольства с дымом, кроме одной, опубликованы не были.

Издание напоминает, что в 2017 году в соцсетях распространялись идентичные фотографии из Сан-Франциско, но россияне не покидали посольства, не говоря уже о нападении на США.

Польша по-прежнему поддерживает дипломатические отношения с Российской Федерацией, и официально нет никаких признаков того, что эта ситуация изменится.