ОП: Китай должен выступить одним из гарантов безопасности Украины

Китай, занимающий нейтральную позицию по поводу войны с Россией, должен стать одним из гарантов безопасности Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом глава ОП Андрей Ермак заявил во время выступления в Chatham House.

"Мы ожидаем, что во-первых, в ближайшее время должен состояться разговор лидера КНР и президента Зеленского, а также, что Китай примет очень активное участие в формировании системы безопасности для Украины и выступит одним из гарантов этой безопасности".

Хотим, чтобы это произошло, потому что с уважением относимся к Китаю и считаем, что участие Китая очень усилило бы эту новую систему безопасности", – сказал он .

Ермак подчеркнул, что Китай является главным торговым партнером Украины и влиятельным игроком на мировой арене.

По его словам, Россия хочет, чтобы Пекин поддержал ее в войне против Украины, однако пока КНР придерживается нейтралитета.

"Мы видим пока нейтральную позицию Китая. Но мы надеемся, на наш взгляд, Китай как один из мировых лидеров должен играть более значительную роль в прекращении этой войны и построении новой системы безопасности" , — добавил Ермак.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Китай должен помочь найти политическое решение в контексте противодействия российскому вторжению в Украину.