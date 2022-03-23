Credit Agricole приостановила работу в России

Финансовая группа Credit Agricole объявила о приостановке деятельности в России из-за войны, сообщает Новое время.

Французская финансовая группа Credit Agricole приостановила свою деятельность в России из-за вторжения российских войск в Украину. Об этом говорится в заявлении компании.

В группе заявили, что прекратили новое финансирование российских компаний и всю коммерческую деятельность в стране с самого начала войны.

Также компания связалась со своими международными корпоративными клиентами, чтобы установить условия приостановки услуг, предоставляемых на местном уровне Crédit Agricole CIB, которые вступят в силу в ближайшие недели.

Дочерняя компания Crédit Agricole CIB в России насчитывает 170 российских сотрудников и не занимается розничным банковским обслуживанием.

В прошлом году российская «дочка» Crédit Agricole получила чистую прибыль в размере 3,7 млн ​​евро.

Напомним, что французский банк BNP Paribas SA сообщил, что не будет осуществлять новые операции в России.