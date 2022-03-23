Луганская ОВА: в Рубежном российский снаряд попал в многоэтажку
В Рубежном около 20:00 российский снаряд попал в многоэтажку, в результате чего погибли трое. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Отмечается, что снаряд разорвался на пятом этаже. Спасателями были обнаружены трое погибших, двое из них - дети.
Гайдай отметил, что идет постепенное уничтожение инфраструктурных объектов Луганщины.
"Будьте очень внимательными: если встречаете на улице человека, похожего на наводчика или корректировщика, – сообщайте в полицию или военным", - призвал Гайдай.