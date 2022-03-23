Британская разведка: РФ будет подавлять протесты в оккупированных городах

Россия постарается силой подавить протесты украинцев в оккупированных городах, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в отчете военной разведки Великобритании.

"Украинское мирное население в оккупированных России городах продолжает протестовать против российского контроля. Попытки России покорить население, манипулируя СМИ, распространяя пропаганду и устанавливая марионеточных, прокремлевских лидеров, пока провалились" , — отмечают разведчики.

В то же время, в ведомстве считают, что РФ может ответить за свои неудачи насильственными принудительными мерами и будет продолжать попытки подавить сопротивление украинцев.