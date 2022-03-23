Коломиец: В Киевской области войска РФ уничтожили продуктовые склады на 600 млн грн

Российская армия во время обстрелов уничтожила овощной и мясной склад в Броварском районе Киевской области. Об этом сообщил управляющий партнер VDA Group, которой принадлежали склады, Евгений Коломиец.

По его информации, пострадавших в результате пожара нет. Ориентировочная оценка ущерба – 600 млн. грн.

"Уничтожены десятки тонн продукции. Это еще один удар по обеспечению нужд Киевщины и всей Украины в питании", - написал он.

В то же время он подчеркнул, что обстрел этих складов не может быть случайностью, поскольку рядом нет никаких построек.

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Фото: заместитель председателя КГГА Константин Усов

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