Минобороны Британии: войска РФ перегруппируются для нового наступления
Российские войска в Украине проводят перегруппировку, прежде чем продолжить крупномасштабные наступательные операции. Об этом, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина.
При этом, на севере страны бои остаются, в основном, статичными.
"Российские войска пытаются охватить украинские силы на востоке страны, продвигаясь со стороны Харькова на севере и Мариуполя на юге. Российские силы все еще пытаются обойти Николаев и продвинуться на запад в направлении Одессы", - говорится в сообщении.