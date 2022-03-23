Минобороны Британии: войска РФ перегруппируются для нового наступления

Российские войска в Украине проводят перегруппировку, прежде чем продолжить крупномасштабные наступательные операции. Об этом, со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина.

﻿При этом, на севере страны бои остаются, в основном, статичными.