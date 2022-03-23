ГПУ: в Украине с начала войны погиб 121 ребенок
С начала военного вторжения России на территории Украины погиб 121 ребенок, еще 167 детей ранены, сообщает Корреспондент.
Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
"На 28-й день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего детей пострадало в Киевской – 61, Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевской - 24, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - уточнили в ГПУ.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, из них 72 разрушены полностью.
"Это больше 220 школ, 155 детских садов. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской областях и в Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, среди которых больницы, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки", - отметили в Офисе генпрокурора.