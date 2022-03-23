ГПУ: в Украине с начала войны погиб 121 ребенок

С начала военного вторжения России на территории Украины погиб 121 ребенок, еще 167 детей ранены, сообщает Корреспондент.

Об этом 23 марта сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"На 28-й день российской агрессии в Украине погиб 121 ребенок. Ранения разной степени тяжести получили 167 детей. Больше всего детей пострадало в Киевской – 61, Харьковской - 41, Донецкой - 40, Черниговской - 32, Николаевской - 24, столице - 16, Житомирской - 15, Херсонской - 15 и Сумской - 14 областях", - уточнили в ГПУ .

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 548 учебных заведений, из них 72 разрушены полностью.