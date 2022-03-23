Японский производитель техники приостановил поставки в Россию
Японский производитель техники Sharp приостановил поставки в Россию из-за войны в Украине, сообщает Экономическая правда.
"Мы в Sharp Group глубоко обеспокоены войной, развивающейся в Украине", – говорится в сообщении компании.
В компании добавили, что с целью поддержки гуманитарной программы ее предприятия будут делать пожертвования благотворительным организациям, участвующим в помощи украинцам.
"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры в соответствии с духом нашей Хартии корпоративного поведения Sharp Group", – сообщили в компании.
Ранее японская корпорация IHI решила приостановить производство на расположенном в России совместном предприятии "Альфа автоматив техноложиз".
Как сообщалось, МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по мирному договору в связи с введением Японией односторонних ограничений в отношении России.