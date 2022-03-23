Иностранные компании продолжают торговать в РФ: чем прикрываются

Иностранные компании PepsiCo, Procter&Gamble, Reckitt Benckiser Group и Unilever обещали ограничить продажи в РФ товарами первой необходимости. Но что они считают такими товарами, сообщает Новое время.

Крупные мировые производители товаров для дома, которые пообещали остановить в России продажи товаров не первой необходимости, ищут лазейки для продолжения работы в стране-агрессоре. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В частности, о приостановке продаж, которые не входят в перечень товаров «первой необходимости» заявляли компании PepsiCo, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser Group и Unilever.



PepsiCo

Компания пообещала приостановить в России продажу газированных напитков Pepsi и 7UP, но не собирается останавливать крупный молочный бизнес в стране. PepsiCo продолжи производить в РФ молоко, сыры, йогурты, детское питание и картофельные чипсы. На прошлой неделе компания закупила для экспорта в РФ 2200 тонн семенного картофеля из Шотландии.

Unilever

Компания заявляла, что будет продавать в РФ только «основные продукты питания и средства гигиены повседневного спроса» произведенные на территории страны.

В настоящее время Unilever продолжает продавать в РФ мороженное Inmarko, косметику брендов Черный жемчуг и Чистая линия, а также крем для рук Бархатные ручки.

Также компания продолжает продавать в стране детскую косметику бренда Маленькая фея.

Procter & Gamble

В P&G также заявляли, что будут продавать в РФ только товары первой необходимости «для здоровья, гигиены и личной гигиены».

Сейчас компания продолжает продавать на российском рынке бритвенные станки Gillette. В то же время в P&G заявили, что сократили ассортимент продаваемых товаров в каждой категории, чтобы сосредоточиться на недорогих базовых продуктах.

Также гигант потребительских товаров поднял цены на основные товары в России почти на 50%, чтобы покрыть дополнительные расходы на материалы и логистику, а также падение рубля.

Reckitt Benckiser

Компания продолжает продавать в РФ крем для депиляции Veet и ароматизаторы для дома Air Wick. Штат Reckitt Benckiser в России насчитывает 1300 сотрудников.

Nestlé

В компании заявили, что 90% продукции, которую Nestlé продает в РФ, производится на месте. В компании заявили, что продолжат «обеспечивать надежные поставки безопасных и основных продуктов питания для местного населения». Штат Nestlé в РФ насчитывает 7000 человек.

В прошлом месяце Nestlé отметила сильный рост в России, на который приходится около 2% ее мировых продаж.