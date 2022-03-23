ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов в Луганской области
В Луганской области украинские военнослужащие уничтожили склад с боеприпасами и оружием российских оккупантов, сообщает Новое время.
Соответствующее видео опубликовала 24 ОМБр имени короля Данила.
"На этом видео невероятно хорошо пылает, детонирует и разлетается на десятки метров боекомплект россиян в Луганской области. Здесь и боеприпасы к стрелковому оружию, здесь и артиллерийские снаряды и многое другое. Больше всего греет душу то, что эта красота уже происходит в течение двух часов, а это значит, что там еще гореть и гореть", — говорится в сообщении.