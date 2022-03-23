Ахметов: заводы Мариуполя не будут работать под российской оккупацией

Украинский олигарх Ринат Ахметов заявил, что мариупольские меткомбинаты никогда не будут работать под российской оккупацией, сообщает Новое время.

Металлургические предприятия Мариуполя завод Азовсталь и ММК им. Ильича никогда не будут работать под российской оккупацией. Об этом в комментарии The Wall Street Journal заявил украинский олигарх Ринат Ахметов.

"Российские войска превращают Мариуполь в руины, убивают мариупольцев и бомбят заводы. Ни при каких обстоятельствах эти заводы не будут работать под российской оккупацией" , — заявил Ахметов.

По словам олигарха, благодаря усилиям украинской армии Азовсталь, и ММК им. Ильича сейчас находятся под контролем Украины. До войны на этих заводах работало около 40 000 человек. Сейчас оба этих завода временно закрыты.

Ранее гендиректор Азовстали Энвер Цкитишвили заявлял, что работу меткомбината еще можно восстановить, несмотря на его разрушение.

В Группе Метинвест, в состав которой входит Азовсталь, напомнили, что еще 24 февраля объявили о переводе части оборудования ММК им. Ильича и Азовстали в режим горячей консервации для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.