В Генштабе сообщили о потерях российской армии
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 марта ориентировочно составили:
- личного состава – около 15600 человек,
- танков ‒ 517 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
- артиллерийских систем – 267 ед,
- РСЗО - 80 ед,
- средства ПВО - 47 ед,
- самолетов – 101 ед,
- вертолетов – 124 ед,
- автомобильной техники - 1008 ед,
- корабли /катера - 4 ед,
- цистерн с ГСМ – 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
- специальная техника – 15.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.