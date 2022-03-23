В Генштабе сообщили о потерях российской армии

В Генштабе сообщили о потерях российской армии
Фото: Минобороны

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативные данные о потерях личного состава и техники российской армии.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 23 марта ориентировочно составили:

  • личного состава – около 15600 человек,
  • танков ‒ 517 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
  • артиллерийских систем – 267 ед,
  • РСЗО - 80 ед,
  • средства ПВО - 47 ед,
  • самолетов – 101 ед,
  • вертолетов – 124 ед,
  • автомобильной техники - 1008 ед,
  • корабли /катера - 4 ед,
  • цистерн с ГСМ – 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 42,
  • специальная техника – 15.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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